В приложении Telegram появилось предновогоднее обновление. Новейшая версия приложения вышла с номерным индексом 8.4. В обновлении появилось несколько новых функций.

В частности, в обновленном приложении можно реагировать на посты в переписках, как в Facebook. Кроме того, теперь часть текста можно скрывать под спойлер.

Это полезно, если вы делитесь конфиденциальной информацией, например, паролями.

При долгом нажатии на текст открывается выпадающее меню, в нем теперь есть опция "спойлер", текст закрытый спойлером получатель сможет прочитать лишь кликнув по нему

Среди других важных нововведений - возможность генерировать QR-коды для сообществ и групп. Это полезно для бизнеса, например, если есть необходимость разместить ссылку для перехода в Telegram на фирменной продукции.

Напомним, 27 октября в приложении Telegram произошел глобальный сбой, который затронули и украинских пользователей. Спустя два месяца, 27 декабря, в Украине, России и ряде других стран снова произошел сбой в работе приложения.

Также сообщалось, что в Telegram добавились новые функции для защиты контента.