Вечером в понедельник, 27 декабря, в Украине, России и ряде других стран произошел сбой в мессенджере Telegram. Пользователи жалуются на медленную доставку сообщений в личных чатах. Кроме того, не работают чаты многих групп.

Сбой произошел около 19:10 по Киеву.

Напомним, в прошлый раз сбой в работе приложения произошел ровно два месяца назад - 27 октября. На перебои в работе сервиса жаловались в основном пользователи из Украины, России (в частности, Москвы и Санкт-Петербурга), Беларуси, Молдовы, Хорватии, Германии.

Также сообщалось, что в начале октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В результате в Бразилии компанию Meta оштрафовали на $1,9 млн. Штраф за "некачественное предоставление услуг" был выписан бразильскому национальному подразделению американской компании Meta, которая владеет соцсетями и мессенджером. В Управлении по защите прав потребителей Сан-Паулу считают, что имело место "очевидное нарушение предоставления услуг".

Ранее "Страна" писала о масштабном сбое в мобильном приложении "Дия". Пользователи не могли загрузить ни услуги, ни свои сертификаты вакцинации от коронавируса.