В Telegram добавят встроенную функцию распознавания текста на изображениях. Сейчас ее уже тестируют в бета-версии приложения для iOS.

Об этом в Telegram-канале сообщил PR-специалист мессенджера Георгий Лобушкин.

По словам Лобушкина, Telegram станет первым мессенджером со встроенной функцией распознавания текста на изображениях.

"Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", - сообщил Георгий Лобушкин.

Для копирования текста пользователь должен будет открыть картинку, длинным нажатием выделить текст и скопировать его. Буфер памяти сохранит текст, его можно будет вставить в другое приложение или текстовый редактор.

Пока что функция будет работать только на устройствах с операционной системой iOS. Когда такая возможность станет доступна и для пользователей Android, не уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале ноября мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения.

Также мы сообщали, что летом в Telegram появилась функция групповых видеозвонков.