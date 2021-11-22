Российский предприниматель, миллиардер, создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции.

Об этом свидетельствует указ от 23 августа 2021 года о натурализации, реинтеграции, упоминании несовершеннолетних детей, связанным с приобретением французского гражданства их родителями, францизацией имен и фамилий и освобождением от французского подданства. Документ опубликован на сайте правительственного вестника Франции (JORF).

Как видно из текста, уроженец советского Ленинграда Дуров получил гражданство еще 25 августа этого года. Однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

Дуров ведет крайне закрытый образ жизни. Где и с кем он обитает, неизвестно. В сети даже очень редко появляются его фотографии. Последние свежие снимки он опубликовал весной в Инстаграме. На них Дуров запечатлен в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае.

Также недавно всплыла информация, что у 37-летнего предпринимателя есть двое детей. Девочка и мальчик, рожденные бывшей женой Павла Дарьей Бондаренко, занимают шестое место в рейтинге богатейших наследников России.