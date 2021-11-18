Telegram запускает рекламные сообщения, которые позволят любому продвигать свои каналы и ботов. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, приложение не будет использовать личные данные пользователей для показа рекламы.

"Интернет-реклама больше не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. Мы хотели бы переопределить то, как должна работать технологическая компания, показав пример самодостаточной платформы, которая уважает своих пользователей и создателей контента", - написал Дуров.

При этом он озвучил некоторые моменты, которые стоит знать пользователям:

1. Рекламы в чатах Telegram не будет. Если вы используете Telegram в качестве мессенджера, который мы запустили в 2013 году, вы никогда не увидите спонсируемое сообщение. Рекламные сообщения не могут отображаться в вашем списке чатов, частных чатах или группах.

2. Пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Как и во всем, что мы делаем, нашим главным приоритетом является защита личных данных наших пользователей. Вот почему, в отличие от других приложений, мы не будем использовать ваши личные данные для показа рекламы.

Спонсируемые сообщения в Telegram отображаются только в крупных общедоступных каналах «один ко многим» с более чем 1000 участниками - и основаны исключительно на тематике общедоступных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не добываются и не анализируются для их отображения.

3. Мы исправляем рекламу, которая уже есть. Некоторые администраторы индивидуальных каналов в Telegram уже размещают рекламу в виде обычных сообщений. Мы надеемся, что спонсируемые сообщения предложат людям более удобный и менее хаотичный способ продвижения своих каналов и ботов.

Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны не всем. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами каналов для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения - потому что это честно.

Ранее "Страна" писала о том, что Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в телеграм-каналах. За это придется платить.

Также мы сообщали, что в день своего рождения Павел Дуров назвал три самых переоценённых и семь самых недооцененных вещей.