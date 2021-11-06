Российский предприниматель, основатель социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в Телеграм-каналах.

Об этом он сообщил в своем официальном Телеграм-канале.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - заявил Дуров.

"Авторы некоторых каналов также хотели бы "выключать" рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил он.

Напомним, вчера, 5 ноября, мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения. Первая реклама, которая ведет на канал создателя сервиса Павла Дурова, появляется с меткой sponsored после прочтения всех постов в канале.

При этом о рекламе в мессенджере заговорили еще в начале октября. А на днях стали известны правила ее размещения и стоимость рекламных кампаний.