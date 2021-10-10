В день своего рождения Павел Дуров назвал три самых переоценённых и семь самых недооценённых вещей
Российский предприниматель, основатель социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 37-й день рождения составил список из трех самых недооцененных и семи самых переоцененных вещей в жизни.
Этот список Павел Дуров опубликовал у себя в Telegram.
Три недооцененных вещи
- Сон. Сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие;
- Природа. Природа - это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо;
- Одиночество. Пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.
Семь переоцененных вещей
- Большие города. Большие города - источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами;
- Рестораны. Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты;
- Жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к расслабленному поведению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум;
- Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей;
- Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных локаций;
- Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов - лучшее, что мы можем сделать в любой день;
- Совет знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.