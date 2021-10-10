Российский предприниматель, основатель социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 37-й день рождения составил список из трех самых недооцененных и семи самых переоцененных вещей в жизни.

Этот список Павел Дуров опубликовал у себя в Telegram.

Три недооцененных вещи

Сон. Сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие; Природа. Природа - это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо; Одиночество. Пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Семь переоцененных вещей