Министерство внутренних дел Украины сообщило о запуске чат-бота в Telegram, куда можно сообщить о сбыте наркотиков и о так называемых "закладчиках".

Об этом информирует Telegam-канал МВД Украины во вторник, 9 ноября.

Название чат-бота - DrugHunters (Охотники за наркотиками), имя пользователя @drughunters_ukraine_bot.

В ведомстве рассказали, что с его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих "закладчиков".

Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в городах, где работает патрульная полиция.

Чтобы оставить заявку о возможном месте "закладки" или "закладчика", достаточно открыть в Telegram чат-бот и начать диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали:

населенный пункт;

адрес, по которому замечен потенциальный злоумышленник;

описание места возможной "закладки" (трубы, скамейка, клумба и прочее).

В МВД советуют заявителям высылать геолокацию и фото или видеоматериалы.

После получения заявления патрульная полиция будет выезжать на место потенциального преступления.

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