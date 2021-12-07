Разработчики Telegram, пользователи которого недавно жаловались на техпроблемы, выпустили обновленную версию мессенджера с функциями для защиты контента.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

"В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения", - говорится в блоге разработчиков Telegram.

Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт "Тип группы/канала" > "Запретить копирование".

Сегодняшнее обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени.

Чтобы избежать нежелательного внимания к личной учётной записи, теперь можно отправлять сообщения от лица одного из своих каналов. При отправке сообщений от имени канала Вы также будете видеть название этого канала над блоками своих сообщений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бразилии компанию Meta оштрафовали на 1,9 млн долларов за сбой в работе Facebook и Instagram в начале октября.

Также мы писали, что популярная соцсеть Instagram, принадлежащая Facebook, 19 октября анонсировала появление нескольких новых инструментов и функций. Они упростят создание контента и совместную работу на платформе.