Российский холдинг USM, принадлежащий миллиардеру Алишеру Усманову, продал свою долю акций компании VK. Ее выкупил СОГАЗ, который является дочерней компанией "Газпрома". Об этом сообщается на сайте СОГАЗ.

В пресс-релизе указано, что совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО МФ Технологии, контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group). При этом сумма сделки не раскрывается.

По данным "Интерфакс", председатель совета директоров СОГАЗа и глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает участие в капитале АО МФ "Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами МФ "Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - заявил Миллер.

Напомним, компанию Mail.ru Group переименовали в VK в октябре 2021 года. В ее состав входит соцсеть "ВКонтакте", сервис доставки Delivery Club, почтовый сервис Mail.Ru, соцсети "Одноклассники", My.Games, GeekBrains и другие продукты.

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