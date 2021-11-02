Пресс-службу российской соцсети "ВКонтакте", запрещенной украинской властью весной 2017 года, возглавил уроженец Донбасса Александр Проскурин.

Об этом сообщает ТАСС.

До утверждения в новой должности Проскурин руководил PR-аналитикой и IR-коммуникациями "ВКонтакте". Теперь он будет публичным представителем и спикером соцсети, сфокусируется на работе с классическими и новыми медиа и на укреплении взаимоотношений с журналистами и медиаменеджерами.

Проскурин родился в 1993 году и получал высшее образование на радиотехническом факультете НТУУ "КПИ". После вуза он несколько лет работал в Киеве: в издании "Фокус" и компании Red Bull. В 2014 году присоединился к команде "ВКонтакте" в качестве менеджера по маркетингу, а с 2019 года возглавил направление PR-аналитики и IR-коммуникаций компании.

Предыдущий руководитель пресс-службы "ВКонтакте" Руслан Карболсунов стал руководителем коммуникаций платформы для создателей контента.

После блокировки популярных в Украине российских сайтов, включая "ВКонтакте", "Страна" разбиралась, зачем власти пошли на такой шаг.

Когда Заленский сменил Порошенко на Банковой, многие надеялись, что он отменит бессмысленный запрет, который все желающие обходят через ВПН. Однако Зеленский, наоборот, его продлил.