Российская корпорация Mail․ru Group планирует запустить новую видеоплатформу "VK Видео", которая объединит видеосервисы соцсетей "ВКонтакте" (в том числе "Клипы ВКонтакте") и "Одноклассников".

Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

Предполагается, что видеоплатформа "VK Видео" объединит ВКонтакте, ОК и другие видеосервисы единой экосистемы с точки зрения подхода и контента.

"Пользователям будут доступны передовые технологии и миллионы качественных оригинальных видео на любой вкус", - сказано в сообщении.

Презентация видеоплатформы состоится в пятницу, 15 октября.

Напомним, в России к концу осени хотят запустить свой аналог TikTok. Сервис будет называться Yappy и позволит пользователям в РФ обмениваться вертикальными видео длительностью до 60 секунд.

Также мы писали о том, что на фоне глобального сбоя Facebook и Instagram в начале октября выросло число пользователей Вконтакте и Одноклассников.Так, число новых пользователей "ВКонтакте" 4 октября взлетело на 54%, а "Одноклассников" - на 25%. Также увеличилось число новых пользователей Telegram.