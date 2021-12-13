В Германии предлагают ужесточить регулирование контента в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете. С таким предложением выступила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.

"Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете", - заявила Нэнси Фезер.

Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, на которые оператор мессенджера не отреагировал.

"Федеральное правительство не допустит такого", - заявила министр.

Напомним, что в Узбекистане ограничили работу "Одноклассников", Facebook, Telegram, YouTube и Instagram. Но при этом спустя несколько часов в Узбекистане сняли блокировку Telegram и уволили начальника регулятора.

Ранее "Страна" писала о том, что в Telegram добавились новые функции для защиты контента и разбиралась, что изменилось для пользователей.

Также мы сообщали, что создатель "ВКонтакте" и Telegram Дуров получил французское гражданство.