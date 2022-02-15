Вслед за сбоем в работе приложения "Приват24" от ПриватБанка пользователи сообщают о проблемах и в системе Ощадбанка.

После транзакции на смартфон приходит сообщение о том, что клиент не может выполнить операцию.

Ранее в ПриватБанке прокомментировали сбой в работе приложения "Приват24", из-за которого клиенты не могут зайти в систему платежей с ноутбука и с телефона. Пресс-секретарь ПриватБанка сказал "Стране", что в работе "Приват24" действительно возникли временные сложности, есть проблемы в авторизации клиентов. Однако, над ними уже работают специалисты банка.

Также мы писали, что сегодня некоторые клиенты Приватбанка получили смски о сбое работы банкоматов по техническим причинам. Смс-сообщения клиентам поступали с иностранных телефонных номеров. В самом "Приватбанке" назвали эти смс фейком.

После этого к некоторым банкоматам в Киеве выстроились очереди. В Приватбанке после этого сообщили, что особой нагрузки на сеть банкоматов пока не чувствуют.

Помимо этого, во вторник, 15 февраля, перестал открываться сайт Минобороны Украины. При попытке зайти на страницу пользователю сообщается об отсутствии доступа к сайту.