В ПриватБанке прокомментировали сбой в работе приложения "Приват24", из-за которого клиенты не могут зайти в систему платежей с ноутбука и с телефона.

"Действительно возникли временные сложности в работе Приват24, есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним", — сказал "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

При звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за "нестабильная работы каналов связи". Детальнее проблема не объясняется.

"У банка возникли технические проблемы, и наши специалисты уже над ними работают. Регламент решения проблемы установлен до 18:00, но может быть продлен и на более продолжительное время. Повторно отправлять платежи не нужно, деньги дойдут, просто с опозданием", — объяснил "Стране" менеджер контракт-центра Приватбанка.

Ранее мы писали, что сегодня некоторые клиенты Приватбанка получили фейковые смски о сбое работы банкоматов по техническим причинам. Смс-сообщения клиентам поступали с иностранных телефонных номеров.

После этого к некоторым банкоматам в Киеве выстроились очереди. В Приватбанке после этого сообщили, что особой нагрузки на сеть банкоматов пока не чувствуют.