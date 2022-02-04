Произошел массовый сбой в российском сегменте интернета. Не работают соцсети и сайты мобильных операторов
Вечером 4 февраля произошел массовый сбой в работе популярнейших сайтов. Среди них соцсети, мессенджеры и ресурсы российских компаний.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector - сервиса, который фиксирует сбои и отключения интернет-страниц в режиме онлайн.
Так, сбой проищошел с российской соцсетью ВКонтакте. С 17:00 до 20:00 пользователи не могли войти в десктопную версию сайта, в мобильное приложение или в свой профиль. Число отчетов о проблемах на Downdetector превысило 74 тысячи.
Вслед за ВКонтакте технические перебои в работе начались у российской "СПБ биржи" - на ней даже пришлось приостановить торги. Несколько часов сайт биржи не работал.
Затем "полетел" сайт крупного российского провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелекома".
На неполадки также жаловались пользователи мессенджера WhatsApp. Более 70% сообщивших о них испытывали трудности с отправкой сообщений, 17% жаловались в целом на работу приложения мессенджера.
Помимо этого, пользователи сообщали о трудностях с доступом к Instagram. Большая часть жалоб касалась сбоев в работе приложения.
Отчеты о неполадках появились и на странице МТС на сайте Downdetector. Пользователи рассказывали о перебоях с мобильным интернетом (56%) и сигналом сотовой связи (35%). Хотя в пресс-службе МТС заверили, что сети сотового оператора работают в штатном режиме.
Многие люди также информировали о плохой работе Телеграм, Твиттера и сервисов "Мегафона".
Практически все жалобы поступали из России.
Последний раз крупный сбой в соцсетях и мессенджерах случился в октябре прошлого года. Тогда пользователям более пяти часов не были доступны сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp.
"Страна" тогда подробно разбиралась, что произошло.