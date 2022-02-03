Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал абонентам, которые сегодня столкнулись со сложностями из-за отсутствия интернета и перебоев со связью, компенсацию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания приносит извинения за временные сложности. Специалисты уже работают над их устранением. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы. Для абонентов, столкнувшихся со сложностями, предусмотрены компенсации. На все вопросы мы готовы отвечать в сообществе "Киевстара" в социальных сетях", - сказали в компании.

Кроме того, в пресс-службе "Киевстара" добавили, что у абонентов контрактных тарифных планов услуги работают в обычном режиме. В то время как у пользователей предоплаченных тарифных планов возникли временные сложности при звонках в сети и на номера контакт-центра.

Напомним, ранее мы писали, что в 2020 году в работе "Киевстара" также произошел глобальный сбой. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии. В "Киевстаре" тогда обещали компенсировать возможные потери пользователям.

Также сообщали, что Киевстар и Vodafone объединили свои мобильные сети. В результате этого сотрудничества развивается покрытие территории Украины технологией LTE.