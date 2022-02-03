Утром в четверг, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел сбой. Абоненты не могут совершать и принимать звонки, наблюдаются проблемы с доступом к интернету.

При попытке совершить звонок абонент слышит сообщение о том, что на его счете недостаточно средств. Отсутствует также возможность проверить состояние счета – не работает код для проверки *111#. Невозможно зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".

О проблемах пишут пользователи в соцсетях.

В "Киевстаре" в ответ на жалобы абонентов на странице оператора в Facebook подтверждают, что сейчас наблюдаются сложности при осуществлению звонков, а также заявляют, что специалисты уже работают над решением вопроса.

Ранее мы писали, что в 2020 году в "Киевстар" произошел глобальный сбой. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии. В "Киевстаре" тогда обещали компенсировать возможные потери пользователям.

Также сообщали, что Киевстар и Vodafone объединили свои мобильные сети. В результате этого сотрудничества развивается покрытие территории Украины технологией LTE.