В Киеве сегодня наблюдаются очереди возле банкоматов Приватбанка. Не исключено, что причиной этого стали смс-сообщения с фейковой информацией, которые стали приходить украинцам.

Корреспондент "Страны" сделал фото очереди у банкомата в Мегамаркете на ул. Антоновича, 50 сегодня в 15:17.

В Приватбанке говорят, что особой нагрузки на сеть банкоматов пока не чувствуют.

"Повсеместно массовых очередей возле наших банкоматов не фиксируем, они могут возникать локально в отдельных точках. Хотя общего роста нагрузки на банкоматную сеть не чувствуем. Продолжаем разъяснять клиентам, которые обращаются в контакт-центр, что никаких рассылок смс-сообщений о неработающих банкоматах не делали, что это неправда и фейк. При этом готовы активнее подкреплять банкоматы наличными, если люди начнут интенсивнее снимать средства со счетов. Все наши банкоматы замкнуты в общую сеть, и мы следим, чтобы везде хватало гривны и проводилась своевременная инкассация", - сообщил "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Напомним, сегодня утром, 15 февраля, многим украинцам пришли смс якобы от Приватбанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать.

Ранее "Страна" писала о том, что на выходных в обменках резко упал курс гривни. Эксперты связали это с тем, что люди активно снимают наличные в банкоматах и покупают валюту.

Также мы сообщали, что в Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги.