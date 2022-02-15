Сегодня утром, 15 февраля, многим украинцам пришли смс якобы от "Приватбанка" с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом "Приватбанке" назвали эти смс фейком.

Об этом рассказал "Стране" пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

"У нас не было перебоев в работе банкоматов или терминалов, все работает в штатном режиме. Даже плановых технических работ не проводилось. Об смс-сообщениях знаем из обращений клиентов, видим, что они поступают с иностранных телефонных номеров. Это часть гибридной информационной войны, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако не влияет на работу банка, он функционирует в рабочем режиме", - сказал он.

Ранее "ПриватБанк" предупредил о новой мошеннической схеме с тысячей гривен. В банке советуют клиентам "ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения подарки, инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24".

Также сообщалось, что вооруженный грабитель вынес десятки тысяч гривен из отделения "Приватбанка" в Днепре. Сотрудница банка успела нажать на "тревожную кнопку", включила сирену и вызвала охрану.