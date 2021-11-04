В ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, "Приватбанк" проведет обновление процессинга. В период с 01:00 до 04:30 будут приостановлены проведение транзакций по карточкам, работа "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновление программного обеспечения проведут накануне повышения покупательской активности - перед Черной пятницей и рождественскими распродажами. Технологические работы пройдут в ночь с 6 на 7 ноября.

"В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01:00 до 04:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - сказано в сообщении.

В "Приватбанке" просят обратить внимание возможные неудобства и перенести безналичные покупки на несколько часов.

Напомним, недавно клиенты "Приватбанка" начали жаловаться на угрозы отключить их карты.

Также "Страна" подробно разбиралась почему взбунтовались клиенты "Приватбанка", когда увидели новые договоры по кредитным картам.