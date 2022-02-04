В Днепре произошло вооруженное ограбление отделения "Приватбанка“. Злоумышленник забрал 52 тысячи гривен.

Об этом сообщает издание "Украинские Национальные Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Приватбанка" Олега Серга в пятницу, 4 февраля.

"Как сообщили в Службе безопасности банка, 4 февраля в 17:15 в отделение банка на ул. Строителей в Днепре зашел мужчина, который начал разговор "о жизни" с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его к кассе, где потребовал отдать всю имеющуюся наличность", - рассказал Олег Серга.

Пресс-секретарь "Приватбанка" добавил, что согласно правилам безопасности, кассир сформировала пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. Тем временем сотрудница банка успела нажать на “тревожную кнопку”, включила сирену и вызвала охрану. При звуках сирены грабитель был вынужден бежать из помещения банка.

Сообщается, что по факту попытки вооруженного ограбления отделения банка ведется следствие.

Служба безопасности банка заявила, что за любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 гривен. Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали, что под Николаевом грабители взорвали банкомат Приватбанка и вынесли 250 тысяч.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в Киеве женщина с пистолетом и коктейлем Молотова напала на отделение банка.