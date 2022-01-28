В Голосеевском районе Киева неизвестные с оружием напали на мужчину, расстреляли его и забрали около десяти миллионов гривен.

Об этом "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

По данным паблика, нападение произошло на улице Паньковской, судя по видео, в одном из дворов. Там мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали вышеуказанную сумму денег.

Полиция работает на месте и просит всех свидетелей данного инцидента обратиться к правоохранителям.

В паблике "Вартові еспресо" уточнили, что мужчина остался жив, однако сейчас находится в больнице. Также там добавили, что злоумышленники сбежали на машине "Ауди" серого цвета.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали иностранца, который украл телефон у студента, а потом изрезал его ножом. Трагедия произошла на улице Большая Васильковская в районе одного из увеселительных заведений на Печерске.

Также сообщали, что в Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, писали, что из сейфа в здании львовского суда вор вытащил 120 тысяч долларов наличными.