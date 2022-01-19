В ночь на вторник, 18 января, во Львове ограбили здание Западного апелляционного хозяйственного суда. Из сейфа украли крупную сумму денег.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Указано, что в ночь на вторник вор залез в здание суда через окно второго этажа и выкрал из сейфа наличные. По информации журналистов речь идет о ста двадцати тысячах долларов США (примерно 3,4 миллиона гривен). При этом преступник попал на записи внешних видеокамер. Помещение суда не было оборудовано сигнализацией.

"В ночь на 18 января 2022 неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АГС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах", - сказано в заявлении суда.

По данному инциденту открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве менеджер по продажам украл из магазина крупной сети по продажи электроники, расположенного в ТЦ "Гулливер" на Спортивной площади товара на десятки тысяч гривен.

Также "Страна" сообщала, что у журналиста украли велосипед во время его интервью с начальником полиции Киева.