У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед во время его интервью с начальником Национальной полиции Киева Иваном Выговским.

Об этом работник СМИ рассказал на своей странице в Facebook.

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции (фото 1), а в этот момент у тебя крадут велосипед (фото 2) прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора", - рассказал Черныш.

Впрочем, по словам журналиста, украденный велосипед был уже старым, потрепанным и не очень дорогим.

Напомним, в Киеве украли велосипед из популярного сервиса велопроката Bikenow, оснащенный специальным маячком, с помощью которого отслеживается передвижение. Злоумышленники попытались переправить его в Молдову, но им помешала полиция.

Также сообщалось, что в Киеве у одного из сотрудников посольства Нидерландов украли велосипед возле здания Национального антикоррупционного бюро. Лишившийся транспорта мужчина написал заявление в полицию.

Ранее мы писали, что угонщики попытались украсть и перекрасить велосипед Nextbike в Киеве.