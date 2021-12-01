В Тернопольской области мужчина, осужденный за кражу, досрочно вышел из тюрьмы за образцовое поведение и снова попался на воровстве. Три раза он воровал один и тот же набор продуктов: коньяк, шоколад и колу.

Об этом сообщает zaxid.net.

Житель города Чертков, что в Тернопольской области получил три года тюрьмы за то, что три раза обокрал продуктовый супермаркет в центре города и украл оконные роллеты.

Ранее он уже был судим за кражу, но вышел на свободу досрочно за образцовое поведение. Однако на воле мужчина уже вел себя не так образцово: в январе 2018 году он три раза обворовывал продуктовый магазин. Каждый раз мужчина крал шоколадки "Миллениум", коньяки и Пепси-колу.

Однако на судебном заседании владелица магазина заявила, что претензий в мужчине не имеет, поскольку он возместил ей ущерб и оплатил все украденные продукты и алкоголь.

Но оказалось, что чертовчанин украл еще и оконные роллеты, которые стоили 15 тысяч гривен. Он их сдал на металлолом и потратил полученные деньги. В итоге суд присудил ему три срока наказания за разные кражи и мужчина получил три года тюрьмы.

Напомним, в Киевской области поймали мужчину, который украл из музея бронированную пластину танка.

Также сообщалось, что в Одессе и области воры украли сейфы из двух отделений "Новой почты".