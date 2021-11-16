Автобус музыкантов симфонического оркестра INSO-Lviv Львовской филармонии обокрали во время гастролей в Нидерландах. Воры похитили духовые инструменты и личные вещи музыкантов.

Об этом сообщается в Фейсбуке творческого коллектива.

Неприятная ситуация произошла в Роттердаме, у концертного зала "Де Дулен", куда оркестр приехал играть концерт 15 ноября.

Из автобуса пропали гобой, английский рожок, труба, а также личные вещи, включая даже брюки от сценических костюмов музыкантов.

Впереди у коллектива еще 11 концертов, поэтому он призвал земляков, а также музыкантов из оркестров в Нидерландах сообщить им, если кому-то предложат купить украденные инструменты. Музыканты привели серийные номера пропавших духовых.

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