Днем в пятницу, 15 октября, произошла кража в клинике пластической хирургии на улице Мичурина в Печерском районе столицы. Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

По сведениям наших источников в МВД, из рабочего кабинета известного пластического хирурга Тараса Матолинца, который выполняет различные пластические операции в Киеве уже много лет подряд, пропала сумка с круглой суммой - там были деньги в гривнах, долларах и евро на общую сумму порядка 190 тысяч гривен. Как только хирург выявил пропажу сразу же обратился в полицию.

Доступ к кабинету имела 51-летняя уборщица по имени Татьяна, приехавшая в Киев на работу из Запорожья. Именно ее и заподозрил врач, так как кроме нее больше никто не заходил в помещение. По одной из версий женщина могла подсмотреть, где врач оставил деньги и выкрасть их. К тому же после инцидента уборщица отключила телефон. Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража с проникновением.

Уборщице грозит до 6 лет лишения свободы, если подтвердится что именно она унесла гонорары за пластические операции.На Печерске уборщица обокрала пластического хирурга на 190 тысяч гривен.

До этого мы рассказывали, что преступление, заслуживающее премии Дарвина, произошло днем 11 октября в отделении "Кредобанка" на улице Генерала Алмазова, что в Печерском районе столицы. Там украли муляжи пачек купюр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре две женщины украли тыкву на детском празднике.