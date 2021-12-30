Президент Эстонской Республики Алар Карис признался, что в детстве его похищали цыгане. Это произошло на рынке города Тарту, куда пятилетний будущий политик пришел в белой шубе вместе с бабушкой.

Как пишет Delfi, криминальную историю из своего детства Карис рассказал во время интервью изданию Eesti Ekspress.

"Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах", - вспомнил Карис.

По его словам, в какой-то момент один из продавцов спросил у бабушки: мол, не с вами ли был тот мальчик в белой шубе? Бабушка ответила, что с ней, но она упустила его из вида. На это продавец сказал, что мальчика увели с собой цыгане - в то время в юго-восточном пригороде Тарту Ихасте стоял палаточный лагерь цыган.

"Меня забрали от них еще у Тартуского автобусного вокзала", - сказал Карис.

Он признался, что не знает, как именно его спасали от цыган, а сам о том, как его пытались украсть, ничего не помнит.

"Не знаю, какие планы были у цыган в отношении меня. Но какой-то план должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе. Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном", - пошутил президент.

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