В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что он не пустил их колядовать. Вместо сладостей ребята забрали лук и картофель, стоявший в коридоре.

Об этом сообщает региональный телеканал СК1.

Визит колядников зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как трое молодых людей зашли в подъезд и звонят в дверь, через несколько минут ребята убегают уже не с пустыми руками.

Владелец овощей заметил кражу и обратился к соседям. Те выложили видео в социальные сети.

"Ну это конечно жесть, тем более мешок картошки. Может, они и не хотели, а вот просто напакостили и все", - говорит житель дома Сергей Давыденко.

В соцсетях малолетних воров быстро узнали и те, после такой славы решили вернуть еще больше, чем украли. В знак прощения докупили крупу, соль, сахар. Однако мужчина, которого обокрали, извинения ребят не принял.

Тогда все овощи ребята вынесли во двор и оставили там. Говорят воровать не хотели, а таким образом решили пошутить. Соседи же радуются, что видео в соцсетях помогло найти недобросовестных колядников.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Волынской области группа заключенных колонии победила в конкурсе колядок.

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