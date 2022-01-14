В Волынской области группа заключенных колонии победила в конкурсе колядок. Фото
Осужденные отделения социально-психологической службы №1 Маневицкой исправительной колонии № 42, победившие в проведенном в колонии конкурсе колядок, приняли участие с колядкой "О Рождестве Христовом ангел извещал" в праздничной Коляде среди осужденных учреждений исполнения наказаний Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщает издание "Волынь" в пятницу, 14 января.
По данным издания, для максимального приближения к традициям празднования новогодних и рождественских праздников на свободе осужденные в эти праздничные дни могли украсить новогодние елки, отведать кутью на Сочельник, ознакомиться с различными техниками изготовления новогодних украшений, посмотреть любимые всеми фильмы и телепередачи.
Заключенные выступали с колядками. Источник: "Волынь"
Ранее "Страна" сообщала, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что при советской власти не публиковали колядок. И эти обрядовые песни лишь передавали из уст в уста как некое тайное знание.
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