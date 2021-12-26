В центре Николаева на главной пешеходной улице города заметили необычных нарушителей правил дорожного движения. Ими стали новогодние персонажи - Дед Мороз и Снеговик.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Никвести".

По улице Соборной, которая является исключительно пешеходной, ездит украшенный к Новому году автомобиль Toyota с номерами "КАПРИЗ". Примечательно, что в салоне авто, помимо водителя и пассажира, на заднем сиденье расположились Дед Мороз и Снеговик. Благодаря откидному верху они стоят и машут всем прохожим.

В комментариях к видео николаевский журналист Олег Деренюга уточнил, что нарушители проезжая мимо, дважды разбудили ребенка.

"Подъезжает к коляске и сигналит", - написал он.

На видео также можно заметить, что авто едет со включенной аварийной сигнализацией.

Ранее мы писали о том, что в текущем году в Украине чаще всего нарушали правила дорожного движения водители автомобилей марки Volkswagen. Обладатели этих машин получили за год 33 740 штрафов.

Также недавно киевлянам напомнили о правилах дорожного движения и разрешенной скорости для автомобилей. В населенных пунктах запрещено разгоняться быстрее пятидесяти километров в час.