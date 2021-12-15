Киевлянам напомнили о правилах дорожного движения и разрешенной скорости для автомобилей. В населнных пунктах запрещено разгоняться быстрее пятидесяти километров в час.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы в своем Телеграм-канале.

В Украине для автомобилей разрешена следующая скорость:

20 км/ч - скорость, которую водитель должен соблюдать в жилых зонах.

50 км/ч - скорость движения транспортных средств в населенных пунктах.

90 км/ч - на автомобильных дорогах, где полосы движения не отделены друг от друга разделительной полосой.

110 км/ч - максимальная скорость движения на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой.

Кроме того, выбирая безопасную скорость нужно учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытие, которое может быть мокрым:

начинайте тормозить раньше, чем на сухой дороге, ведь тормозной путь на мокрой дороге длиннее;

увеличьте дистанцию ​​до движущегося автомобиля впереди;

для лучшего контроля над автомобилем всегда держите руль обеими руками;

сбавьте скорость — шины будут иметь лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Напомним, в Украине с 1 ноября изменились ПДД.

Также сообщалось, что в МВД хотят позволить водителям фиксировать нарушения ПДД и получать за это деньги.