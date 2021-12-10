В Киеве из магазина крупной сети по продажи электроники, расположенного в ТЦ "Гулливер" на Спортивной площади, вынесли технику на десятки тысяч гривен.

Об этом сообщили источники "Страны" в Нацполиции.

Пропажу различных наименований техники, в основном небольших габаритов, выявила администрация магазина во время очередной проверки. Изначально подумали на вороватых покупателей и дали задание службе безопасности разобраться.

После длительного анализа видеозаписей с разных ракурсов за последний месяц воришку удалось установить. Со слов источников "Страны" в Нацполиции, систематические кражи совершали вовсе не покупатели, а один молодой сотрудник магазина. При этом в разные дни он прикарманивал разные мелкие товары прямо с прилавков, а потом незаметно прятал их в служебных помещениях и позже в личных вещах выносил за пределы маркета электроники.

За месяц он сумел украсть 16 колонок портативной акустики, 4 пары беспроводных наушников, трое смарт-часов Apple Watch и другие товары. Охрана обратилась в полицию, и по факту краж начали расследование уголовного производства по ч.1 ст.191 УК Украины - "Присвоение вверенного имущества".

Теперь 23-летнему менеджеру по продажам грозит до 4 лет лишения свободы с запретом на занятие подобной деятельностью до 3 лет. Парень объяснил, что крал товары из-за тяжелого материального положения, потому как зарплаты на жизнь не хватало. Украденные товары он сбывал за полцены в различных ломбардах и точках скупки.

Напомним, недавно в Запорожье задержали вора, который украл из секс-шопа пять вибраторов.

Также мы писали о том, что в Киеве завелась банда, ворующая электросамокаты.