В Ужгороде парень ограбил медицинскую лабораторию, но вскоре понял, что из-за решеток на дверях и окнах не сможет из нее выйти. Горе-вору пришлось вызвать правоохранителей.

О неудачном ограблении в Фейсбуке рассказала пресс-служба Управления полиции охраны в Закарпатской области.

"Парень долго пытался выбраться из помещения, заметил на дверях наклейку "Объект под охраной" полиции охраны и решил позвонить по указанному номеру, чтобы его освободили", - говорится в посте.

Правоохранители приехали на место и задержали правонарушителя. Вор рассказал, что в медицинскую лабораторию зашел еще днем ​​и скрылся в туалете.

Когда медперсонал ушел домой, парень вышел из тайного убежища и украл в бухгалтерии 7 500 грн и еще 300 грн из ящика для пожертвований.

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