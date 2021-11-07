В Днепре мужчина случайно спас свою машину от воров, когда решил ночевать на улице после ссоры с женой. Курьезный случай произошел на жилом массиве Тополь. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на патрульных полицейских.

Во дворе многоэтажки неизвестные воры начали снимать колеса с Chevrolet Lacetti, но оказалось, что внутри автомобиля спал владелец. Мужчина оказался ночью в автомобиле, поскольку поссорился с женой, и решил спать вне дома. Сквозь сон он услышал, что воры уже начали работать инструментом и вышел из салона.

Такое развитие событий стало полной неожиданностью для воров, они удрали с места, оставив даже свой инструмент.

В России Днепр считают столицей телефонных аферистов, но случаются и ограбления другого типа. Например, под Днепром женщина перекрестилась и ограбила церковь. Также мы писали, как в поселке у города Днепр трое пьяных на микроавтобусе без следа выкрали козу.

Еще один угонщик автомобиля при попытке скрыться от полицейских, ворвался в случайную квартиру и спрятался в туалете. Напомним также про ограбление 2018 года, когда в Днепре воры ночью взорвали банкомат и скрылись с деньгами, потеряв шапку.