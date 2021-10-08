В России получила продолжение тема, которую недавно подняла "Страна". В Украине массово работают офисы телефонных мошенников, которые "разводят" на деньги жителей РФ. Как правило, это клиенты крупных банков - например, "Сбербанка".

Наш журналист Владислав Бовтрук устроился в одну из таких контор в Киеве без всяких проблем - по объявлению. Работала эта контора в самом центре Киева - на улице Владимирской, недалеко от здания СБУ.

То есть телефонные аферисты особо не "шифруются" - видимо, полагая, что за обман жителей России им в Украине ничего не будет. Работа поставлена на поток: у сотрудников есть план, оклад и процент от продаж.

Преимущества организации таких структур в Украине очевидна: с одной стороны, здесь говорят на русском языке, с другой - недосягаемость для российской полиции и ФСБ.

После выхода нашей публикации, тему прокомментировали в "Сбербанке России" и рассказали новые детали о том, как устроена телефонная мафия из Украины.

"Украсть у банка не страшно". Как устроены call-центры Киева

Для начала напомним, что узнала "Страна", когда наш журналист проник в один из таких колл-центров.

Это оказалось на удивление просто. Основные требования к соискателю - грамотная речь, свободное знание русского языка и минимальные навыки работы с компьютером.

На собеседовании при приеме на работу журналисту "Страны" прямо сказали, что ему нужно будет обзванивать жителей России, представившись сотрудником "Сбербанка" и разными способами выманивать у них деньги. А для того, чтобы совесть не особо мучила, убеждали, что "украсть у банка не страшно", потому что "банковские карты людей застрахованы".

У мошенников есть план "заработка" в день - 200 тысяч рублей. Также они получают процент от "сделки" в размере 7,5%. И между собой называют доверчивых абонентов "лохами".

"Вас беспокоит технический отдел "Сбербанка", младший специалист Руденко Иван Александрович", - так, мошенники входят в доверие по телефону. Вот видео, как это происходит:

Для общения работники колл-центра используют методичку с готовыми фразами, которые можно адресовать "клиенту". Если же ситуация становится сложной, в линию включается "старший товарищ", который подхватывает беседу. Чаще всего жертв "разводят" на кредиты.

Днепр - "столица" телефонных аферистов

Материалы, опубликованные "Страной", вызвали в России ажиотаж. Телеведущий Владимир Соловьев посвятил теме 20-минутный сюжет, где взял комментарий у зампредседателя правления "Сбербанка" Станислава Кузнецова.

Он заявил, что наша публикация подтверждает информацию, которая есть у российских банкиров.

По его словам, преступный бизнес развивается по модели франчайзинга. То есть можно купить готовый колл-центр "под ключ" со всем необходимым оборудованием, рекомендациями и сценариями разговоров с потенциальными жертвами.

По данным Кузнецова, у каждого такого колл-центра есть своя специфика. Ежедневно эксперты "Сбербанка" фиксируют от 3 тысяч до 7 тысяч звонков из этих организаций. А в "лучшие" дни - порядка 10 тысяч каждый день.

Примерно 50% российских граждан вообще не отвечают на такие звонки, однако около процента все-таки ведется на схему мошенников.

Местом концентрации телефонных мошенников Кузнецов назвал украинский город Днепр.

"На самом деле столицей телефонного мошенничества является не Киев. Я и мои коллеги считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик по количеству колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг какой-то умопомрачительной цифры. Наши эксперты насчитывали около тысяч колл-центров в одном городе", - заявил замглавы "Сбера".

Кузнецов говорит, что к настоящему моменту их число в Днепре сократилось до 150. И работают в них от 10 до 150 человек: то есть видна тенденция к укрупнению (с чем и может быть связано уменьшение числа самих преступных группировок).

На сегодняшний день днепровские колл-центры работают по схемам "звонок от сотрудника правоохранительных органов", "от следственного комитета", "от прокуратуры", хотя еще год назад применялась друга схема - "от сотрудника безопасности банка".

То есть модели работы постоянно усовершенствуются. И те мошенники, к которым устроился журналист "Страны", работали, выходит, "по-старинке".

При этом российские ведомства - МВД и Центробанк - только за 9 месяцев 2021 года фиксируют рост мошеннической активности на 15-30% по сравнению с прошлым годом. Но это в целом, а не только из Украины.

А в "Сбере", наоборот, видят сокращение звонков вдвое и полагают, что мошенники "перетекают" в другие банки. "При этом мы фиксируем рост в других кредитных организациях - в ряде случаев на 70-80%", - говорит Кузнецов.

В РФ собираются бороться с этим своими методами. В частности - телефонным операторам с 1 декабря предоставили право блокировать номера, которые используют программы подмены (именно так мошенники втираются в доверие и могут звонить с российских номеров). Также конкретно "Сбербанк" планирует усложнять алгоритмы блокировки операций, если они вызывают подозрение.

Эти меры, как считают в банке, помогут снизить влияние мошенников на 70-80%.

Отметим, что на сайтах бесплатных объявлений о работе в Украине можно найти с десятки похожих предложений о трудоустройстве в call-центры.

Их отличительная особенность: такие объявления обычно идут без конкретики, где не указывается, что придется продавать или кого консультировать.

Как правило, операторам предлагают зарплату от 15 000 до 50 000 грн. При этом требования к соискателю всегда похожие:

умение осуществлять холодные звонки по базам данных

работать с возражениями

четкая и грамотно поставленная речь

пользование ПК на базовом уровне

работа с потенциальными клиентами

ведение клиентской базы на компьютере и пр.

Борис Филатов, мэр Днепра, прокомментировал "Стране" заявление зампреда правления "Сбербанка России" Станислава Кузнецова, который назвал Днепр "столицей телефонного мошенничества" из-за call-центров, которые выманивают деньги у клиентов российских банков.

"Вообще не понимаю почему он так говорит. Такие колл-центры мошенников есть по всей стране", - сообщил Филатов. При этом он добавил, что правоохранительные органы должны бороться с этим явлением.

"Бедствие национального масштаба"

В июне 2021 года тема телефонного мошенничества поднималась также в передаче "Привет, Андрей" на телеканале Россия1. Ее ведущий Андрей Малахов рассказал, что Россия переживает самую большую в истории атаку телефонных мошенников, которую назвал "бедствием национального масштаба".

Связана эта история была также с Украиной.

Участие в программе приняли жертвы телефонных аферистов, которые каждый раз слышали одни и те же сообщения на том конце провода:

"Это служба безопасности банка"

"Мы заметили подозрительную активность на вашей карте"

"Вы совершали перевод?"

"Выполняли ли вы вход в ваш личный кабинет"

"Вас беспокоят из следственного комитета"

"Я сейчас буду составлять факт о мошеннических действиях", - подобные звонки ежедневно получают тысячи россиян, но не все из них догадываются, что им звонят телефонные аферисты.

С целью завладеть деньгами и навесить на жертву кредит, телефонные аферисты придумывают всё новые и новые схемы.

"Ваши деньги в опасности, их нужно перевести на безопасный счет".

Журналистка программы фактически устроилась на работу в мошеннический центр. Ей предлагали оплатить билеты и переезд. Однако до трудоустройства не дошло, потому что нужно было физически переезжать в Украину.

Также в программе приводили запись беседы с мошенником, у которого был ярко выраженный украинский акцент.

Отметим, что и в Украине сообщения о том, что накрыли тот или иной колл-центр идут достаточно часто.

Буквально на днях в Днепре вручили подозрение фигуранту схемы, которая обманывала по телефону жителей Европы. Ежемесячный оборот "фирмы" составлял 8-10 миллионов евро.

Две недели назад СБУ остановила работу колл-центра в Сумской области, где работали порядка 70 человек. Правоохранители заявили, что преступники работали под крышей вора в законе Леры Сумского.

В 20-х числах сентября большой колл-центр, который занимал огромный офис, прикрыли в Харькове. Его "работники" не только выманивали данные банковских карт, но и предлагали делать "инвестиции" в фиктивные предприятия.

Месяц назад в Запорожье накрыли колл-центр, который вымогал у "жителей соседних стран" (так было сказано в сообщении полиции) банковские данные и переводили себе деньги. Ежемесячный оборот мошенников составлял три миллиона гривен. Работали в "компании" 15 человек.

И это лишь сообщения за последний месяц. То есть наличие в Украине разветвленной индустрии телефонного мошенничества не отрицают и собственно украинские правоохранители.