У главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая в поезде "Константиновка-Одесса" украли кошелек. В бумажнике было 5 тыс. долларов и 50 тыс. гривен в общей сумме.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Кацман. "У главы Луганской ОГА Гайдая в поезде "Константиновка-Одесса" украли кошелек с 5 тыс. долларов и 50 тыс. гривен", - написал он.

Сам луганский губернатор Сергей Гайдай в комментариях написал подробности. Он подтвердил факт кражи и написал, что украденные деньги он вез, чтобы рассчитаться за бронированный микроавтобус, который он передаст военным в зоне ООС.

"Машину все равно выкупаю и передаю. Это не первая машина, которую я передаю военным. Надеюсь и не последняя", - пояснил глава ОГА.

В подтверждение он прикрепил фото микроавтобуса, за который планировал рассчитаться.

Напомним, в июне Верховная Рада поддержала выводы Временной следственной комиссии по прошлогодним пожарам в Луганской области и предложила президенту и Кабмину уволить главу Военно-гражданской администрации региона Сергея Гайдая.

"Страна" подробно писала о выводах ВСК по прошлогодним пожарам в Луганской области. В них речь идет о том, что Сергей Гайдай не смог организовать выплаты пострадавшим - большинству из них отказали в выплатах без пояснения причин.