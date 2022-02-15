Во вторник, 15 февраля, в Украине произошел сбой в работе Приват24.

При попытке зайти в Приват24 через мобильное приложение появляется надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже". Или "Не удается загрузить карты".

В систему платежей Приватбанка Приват24, как сообщают пользователи, нельзя войти с ноутбука. С телефона через раз грузится.

При звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за "нестабильной работы каналов связи". Детальнее проблема не объясняется.

Напомним, что сегодня некоторые клиенты Приватбанка получили фейковые смски о сбое работы банкоматов по техническим причинам. Смс-сообщения клиентам поступали с иностранных телефонных номеров.

После этого к некоторым банкоматам в Киеве выстроились очереди. В Приватбанке после этого сообщили, что особой нагрузки на сеть банкоматов пока не чувствуют.

"Все наши банкоматы замкнуты в общую сеть, и мы следим, чтобы везде хватало гривны и проводилась своевременная инкассация", - сообщил "Стране" ранее пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.