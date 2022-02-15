Во вторник, 15 февраля, перестал открываться сайт Минобороны Украины.

При попытке зайти на страницу пользователю сообщается об отсутствии доступа к сайту.

Позже в Минобороны сообщили, что причиной сбоя, вероятнее всего, стала DDoS-атака. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционирования сайта.

Напомним, сегодня также в Украине произошел сбой в работе Приват24.

При попытке зайти в Приват24 через мобильное приложение появляется надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже". Или "Не удается загрузить карты". В систему платежей Приватбанка Приват24, как сообщают пользователи, нельзя войти с ноутбука. С телефона через раз грузится.

Ранее "Страна" писала о том, что мощная кибератака на украинские правительственные сайты произошла в ночь на 14 января. Тогда хакеры использовали для уничтожения данных минимум две вредоносные программы. В результате были атакованы сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

После этого хакер выставил на продажу персональные данные миллионов украинцев и заявил, что они получены из "Дии".

Также мы сообщали, что в "Дие" возобновили доступ к страховым полисам. Они почти неделю были недоступны из-за хакерской атаки.