Во вторник, 15 февраля, DDoS-атаке подверглись сайты Ощадбанка и Приват24. Легли также сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины. Банковские сервисы уже удалось запустить, но сайты министерства и ВСУ на данный момент еще недоступны.

Также снова "лежит" сайт "Дии" (приложение продолжает работать).

В подразделении СНБО, которое занимается информационной безопасностью, в очередной кибератаке обвинили Россию.

Разбирались, что произошло.

Сбой в работе Приват24, Ощадбанка и "Дия"

Вечером 15 февраля пользователи Приват24 стали сообщать о проблемах в работе приложения.

Некоторым пользователям вообще не удавалось зайти в Приват24, у других не отображался баланс и последние транзакции. При попытке воспользоваться услугами сервиса появлялась надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже" или "Не удается загрузить карты".

При этом, как сообщали пользователи, в Приват24 нельзя было войти с ноутбука, а с телефона приложение грузилось через раз.

При звонках в контакт-центр включалось звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за "нестабильной работы каналов связи".

Позже в Приватбанке подтвердили, что действительно возникли временные сложности с авторизацией клиентов в Приват24 и уверили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет и повторно отправлять платежи не нужно, поскольку деньги дойдут, просто с опозданием.

В работе Ощадбанка вечером 15 февраля также были сбои. Не работал интернет-банкинг. После транзакции на смартфон приходило сообщение о том, что клиент не может выполнить операцию.

Позже в банке сообщили, что подверглись DDoS-атаке.

По состоянию на 19:30, примерно через полтора-два часа работа банковских сервисов была восстановлена.

Также вечером перестал открываться сайт портала "Дия". При попытке его открыть выдавало ошибку 502. Правда, в течение часа после этого сайт вновь заработал.

При этом поздно вечером сооснователь Monobank Олег Гороховский написал, что Ddos-атака идет на почти все украинские банки с разной результативностью.

"Приват, Ощад. Пробовали Альфу и А-банк. Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину. Буду держать вас в курсе. Веселое время, конечно" - написал Гороховский.

Атака на сайты Минобороны и ВСУ

15 февраля перестал открываться и сайт Минобороны Украины. При попытке зайти на страницу пользователю сообщалось об отсутствии доступа к сайту.

Позже в Минобороны сообщили, что причиной сбоя стала DDoS-атака и что после нее ведутся технические работы по восстановлению функционирования сайта.

Престал загружаться и официальный сайт Вооруженных сил Украины.

Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности СНБО заявил о DDoS-атаках на сайты перечисленных военных ведомств и банков.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - сообщили в подразделении СНБО, обвиняя в кибератаке Россию.

Массовая кибератака в январе

Напомним, что в прошлый раз массовая кибератака на украинские сайты произошла почти месяц назад - в ночь с 13 на 14 января. Тогда из-за нее произошли сбои в работе 15 сайтов. Среди них сайт "Дія", ГосЧС, МИДа, Минздрава, министерств спорта, Госказначейства, Кабмина, Минэнерго и других.

При этом на сайте МИДа хакеры оставили с предупреждением, что якобы данные украинцев теперь попали в общую сеть и стали публичными.

Позже в Сети начали продавать базы данных украинцев, как утверждалось, из сервиса "Дия".

В Минцифры тогда опровергли утечку данных украинцев. В полиции также назвали слухи о взломе базы данных украинцев через "Дию" фейком и элементом гибридной войны.

В Украине в атаке на сайты правительства обвинили российские спецслужбы. Целью этого назвали попытку вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине.

В Кремле тогда назвали такие обвинения безосновательными.