Советник главы Офиса президента (Андрея Ермака) Михаил Подоляк отреагировал на сообщение Минобороны России о завершении учений и отводе войск от границ Украины. Он назвал это "правильным сигналом".

Об этом пишет LIGA.net во вторник, 15 февраля.

"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины - это правильный сигнал", - заявил Подоляк.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине и партнерам удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации конфликта. По его мнению, этому способствует дипломатия.

Между тем, 14 февраля в соцсетях появились видеоролики с якобы едущей по России на границу с Украиной военной техникой. Есть вероятность, что технику и войска, наоборот, отводили от границ.

Также мы писали, что Минобороны России опубликовало видео отвода российских войск от границы с Украиной.