Украине удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 15 февраля. По его мнению, этому способствует дипломатия.

"Нам удалось с партнерами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"У Зеленского уже готовятся объявить отсутствие вторжения России 16 февраля своей победой. Мол, остановили планы врага умелой дипломатией", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что Россия и ранее заявляла об отсутствии планов нападения на Украину.

Как сообщалось, утром 15 февраля Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины. Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места постоянной дислокации.

Также мы сообщали, что в МИД РФ назвали 15 февраля "днем провала западной пропаганды войны". За событиями вокруг Украины за день до анонсированного Западом вторжения "Страна" следит в обновляемом материале.