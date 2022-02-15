В МИД РФ после заявления Минобороны России о завершении учений и отводе войск от границ Украины сообщили, что сегодняшний день "войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны".

Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - заявила Мария Захарова.

Отметим, что вместо "вторжения" Минобороны России сегодня заявило об окончании учений и отводе войск от границ Украины.

Ранее РФ неоднократно опровергала планы по "вторжению" и называла слухи о них пропагандой и фейками.

Напомним, со вторника, 15 февраля, СБУ начинает контрдиверсионные учения в Харьковской области, передвижение людей и транспорта могут ограничить.

Ранее "Страна" писала о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "вторжение РФ в Украину" может произойти немедленно и с высокой вероятностью. На днях глава британского МИД в Москве обсудила вопрос напряженности вокруг Украины с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он охарактеризовал эту беседу, как "разговор немого с глухим".

Кроме того, в Белом доме также продолжают придерживаться мнения, что "вторжение России в Украину" может начаться в любой момент.