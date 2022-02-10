По итогам встречи главы МИД РФ Сергей Лаврова и главы МИД Британии Элизабет Трасс прошла довольно жесткая пресс-конференция.

Трасс фактически выдвинула ультиматум России, что у нее есть выбор или дипломатия, или продолжить наращивать число войск около границ. Вторжение же приведет к тяжелым последствиям и санкциям, включая остановку "Северного потока-2".

Лавров же сказал, что ему общение с Трасс напомнило разговор немого с глухим.

"Госпожа министр сказала, что заявления России об отсутствии планов нападения на Украину фальшивые. Но эти заявления делают и в Пентагоне, и президент Зеленский призывает не паниковать. Но видимо он им нужен только как инструмент, чтобы выводить Россию из равновесия.

Госпожа министр заявила: "Главное, избежать войны в Украине, вот зачем я здесь!" Я предвижу развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом. Все знают прекрасно, что после учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию", - сказал Лавров, в очередной раз назвав слухи о подготовке вторжения России в Украину спекуляциями.

Также он довольно резко высказался и по Минским соглашениям.

"Заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам британского премьера Джонсона, Лондон рассматривает отправку истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу.

Также мы сообщали, что Британия заявила о готовности разместить в Восточной Европе 1000 военных в случае "вторжения РФ в Украину".