Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что может Лондон рассматривает возможность отправки в Юго-Восточную Европу истребителей Typhoon и военных кораблей на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в статье Джонсона в газете The Times.

"Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил - объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Аосточную Европу", - написал Джонсон.

По мнению Джонсона, твердая и основанная на принципах дипломатия может предотвратить эскалацию вокруг Украины.

"Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу", - написал Джонсон.

Напомним, ранее в Кремле предупредили о растущей напряженности из-за стягивания сил НАТО в Восточной Европе.

Также мы писали, что в Госдепе США заявили об однозначной необходимости укреплять восточный фланг НАТО.