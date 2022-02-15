Со вторника, 15 февраля, СБУ начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. В связи с ними в регионе возможны временное ограничение передвижения людей и транспорта, проведение проверок документов и осмотров автомобилей.

Об этом сообщает Управление СБУ в Харьковской области.

Учения будут проходить до начала марта по всей территории Харьковской области. Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", - сообщили в СБУ.

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

На отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проведение проверок удостоверяющих личность документов, осмотров автомобилей.

Напомним, в Херсонской области прошли учения МВД, где тренировались освобождать админздания.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе в ВСУ начались учения "Заметиль-2022".