Военнослужащие воинской части 3022 Национальной гвардии Украины принимают участие в учениях "Заметиль-2022". Тактико-специальные учения проходят в составе ротных групп по тематике отработки вопросов недопущения возникновения диверсии и кризисных ситуаций на важных государственных объектах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Проведение такого рода учений помогают гвардейцам усовершенствовать собственное профессиональное мастерство, отточить навыки и умения до уровня инстинктов, а также увидеть уровень организации взаимодействия между подразделениями разных структур", – сказал заместитель командира воинской части 3022 подполковник Вячеслав Розуван.

Проведение учений будет проходить в несколько этапов. Каждый из них предусматривает отработку ряда общих задач, возложенных на подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГНСУ, ГСЧС и органы местного самоуправления.

"Главной целью учений "Заметиль-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины планируют проведение учений на востоке и центральных областях Украины. Также будут проведены отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.

Помимо этого, в акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные военные учения. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе