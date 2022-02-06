Россия планирует провести в феврале масштабные учения с использованием ядерного оружия.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в американском конгрессе.

Как рассказал источник, о намерениях России Конгресс США уведомили председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Это произошло на закрытом брифинге в палате представителей, который состоялся 3 февраля.

FT отмечает, что обычно Россия проводит учения с использованием ядерных сил осенью и они включают испытания межконтинентальных баллистических ракет. Однако в этот раз, считают в Вашингтоне, президент Владимир Путин решил перенести их на начало года в качестве предупреждения для НАТО - чтобы альянс не вмешивался, если Россия решит напасть на Украину.

По данным Федерации американских ученых, которая занимается исследованиями в области ядерного разоружения, у России есть чуть менее 4500 ядерных боеголовок, пишет FT.

Как сообщает FT, в Вашингтоне считают, что нападение России на Украину может состояться начиная с середины февраля и до конца марта.

Ранее "Страна", в ночь на 5 февраля на сайте агентства Bloomberg появилось сообщение о том, что Россия уже вторгается в Украину. Мы разбирались, с какой целью СМИ запустило этот фейк.

А вслед за Bloomberg газета The New York Times заявила, что Россия якобы находится на финальном этапе подготовки к военной операции против Украины.