После публикации Bloomberg о якобы начале российского вторжения в Украину, за которое агентству пришлось извиняться, другое американское издание вновь выпустило публикацию скором "вторжении".

Газета The New York Times заявила, что Россия якобы находится на финальном этапе подготовки к военной операции против Украины.

Об этом издание написало со ссылкой якобы на источники в украинском командовании (при том, что министр обороны Украины отрицает угрозу вторжения России).

Собеседники издания заявили о переброске в Крым за последние две недели около 10 тысяч российских военных и приведение некоторых размещенных на полуострове подразделений в состояние повышенной боевой готовности. Также источники в украинском командовании выразили обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое, как они считают, может использоваться для контроля захваченной территории.

У границы с Украиной за пределами Крыма, сказали опрошенные изданием аналитики, наблюдается подготовка "как по учебнику" к военной операции: развертывание госпиталей и систем связи, радиоэлектронного подавления, переброска авиации и дополнительных воинских подразделений.

Закончить подготовку к военной операции, по оценкам экспертов, Россия может в течение нескольких недель. Пока, отмечают они, у России возле границ достаточное количество военнослужащих, но не полностью выстроены линии снабжения и другая инфраструктура.

При этом собеседники издания как в украинском командовании, так и среди экспертов считают, что по-прежнему непонятно, какие именно цели преследует Россия, разворачивая войска у границы с Украиной.

Отметим, что Россия отрицает подготовку ко вторжению в Украину и называет фейками слухи об этом, которые транслируют западные СМИ.

Украинские власти также отрицают угрозу вторжения России, обвиняя западные СМИ в нагнетании паники.

Ранее "Страна" писала, как в немецком таблоиде Bild описали трехэтапный "план вторжения РФ в Украину".

Также мы приводили реакцию на это пресс-секретаря президента России Пескова и МИД РФ.